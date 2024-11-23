الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 1
ن م
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B. Gil 4'B. Miovski 16', 21'L. Krejci 27'
J. Puado 55'
(ش١ 4-0) (ن م 4-1)

جيرونا v إسبانيولالنتائج والإحصائيات,