كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
انتهت
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دييغو التوبي 40' (هدف عكسي)
ايدوارد كامبابادال 45' + 1'روفينو لوسيرو 84'
(½ 1-1) (انتهت 1-2)

جوفنتود توريمولينوس ضد زاموراالنتائج والإحصائيات,