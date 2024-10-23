الدوري الأوروبي
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4 - 3
ن م
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ماورو إيكاردي 28'I. Pettersson 39' (هدف عكسي)B. Yilmaz 44'Y. Akgun 83'
نيكلاس هولت 52'M. Baidoo 65' (جزاء)جوهان لارسون 90' + 2'
(ش١ 3-0) (ن م 4-3)

جلطة سراي v إيلفسبورجالنتائج والإحصائيات,