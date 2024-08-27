كأس رابطة المحترفين
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1 - 5
ن م
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C. McJannett 18'
I. Ugbo 53'جمال لاو 54'كالوم باترسون 72', 81'P. Valentin 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 1-5)

جريمسبي v شيفيلد وينزدايالنتائج والإحصائيات,