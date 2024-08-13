كأس رابطة المحترفين
team-logo
1 - 1جزاء 9 - 8
team-logo
دونوفان ويلسون 36'
أندي كوك 76'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

جريمسبي v برادفوردالنتائج والإحصائيات,