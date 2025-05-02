الدوري الإيطالي
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
N. Vlasic 77' (ضربة جزاء)
K. Perez 36'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

تورينو ضد فينيسياالنتائج والإحصائيات,