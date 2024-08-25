الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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I. Ilic 31'تشي أدامز 49'
M. Retegui 26'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

تورينو v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,