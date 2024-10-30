كأس رابطة المحترفين
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2 - 1
ن م
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تيمو ويرنير 5'P. Sarr 25'
ماتيوس نونيز 45' + 4'
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

توتنهام هوتسبير v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,