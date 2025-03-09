الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
بابي سار 67'هيونج مين سون 84' (جزاء)
ماركوس تافيرنييه 42'إيفانيلسون 65'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

توتنهام هوتسبير v بورنموثالنتائج والإحصائيات,