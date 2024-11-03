الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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B. Johnson 49'دومينيك سولانكي 75', 79'جيمس ماديسون 90' + 6'
M. Rogers 32'
(ش١ 0-1) (ن م 4-1)

توتنهام هوتسبير v أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,