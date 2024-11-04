كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 4
ن م
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J. Moylan 44'J. Makama 49'كونور ماكغراندلز 65'C. Adebiyi 87' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

تشيشام يونايتد v لينكولن سيتيالنتائج والإحصائيات,