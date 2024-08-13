كأس رابطة المحترفين
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0 - 4
ن م
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R. Finnigan 69'ماتذو بنينغتون 76', 81'لي إيفانز 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 0-4)

بيرتون ألبيون v بلاكبولالنتائج والإحصائيات,