الدوري الإيطالي
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3 - 1
ن م
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S. Castro 22'J. Odgaard 34'R. Orsolini 69'
D. Maldini 4'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

بولونيا v مونزاالنتائج والإحصائيات,