الدوري الإيطالي
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2 - 2
ن م
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T. Dallinga 61'L. Ferguson 65' (جزاء)
A. Saelemaekers 58'A. Dovbyk 90' + 8' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

بولونيا v روماالنتائج والإحصائيات,