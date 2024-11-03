كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2جزاء 1 - 3
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تايرون مارش 69'C. O'Connell 85'
S. Perkins 12'D. Agyei 49'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2) (و إ 2-2)

بوريهام وود v ليتون أورينتالنتائج والإحصائيات,