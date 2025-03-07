الدوري الألماني الدرجة الأولى
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1 - 3
انتهت
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ستيفان لاينير 73'
بول نيبل 39'دومينيك كوهر 49'ناديم أميري 77'
(½ 0-1) (انتهت 1-3)

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد ماينتسالنتائج والإحصائيات,