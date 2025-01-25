الدوري الألماني
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3 - 0
ن م
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R. Reitz 34'R. Hack 55'T. Kleindienst 86'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

بوروسيا مونشنجلادباخ v بوخومالنتائج والإحصائيات,