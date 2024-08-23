الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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نيكو ايلفيدي 59'T. Kleindienst 85'
جرانيت تشاكا 12'فلوريان فيرتس 38', 90' + 11'
(ش١ 0-2) (ن م 2-3)

بوروسيا مونشنجلادباخ v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,