الدوري الألماني
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4 - 2
ن م
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دونيايل مالين 12'K. Adeyemi 17', 41'إيمري تشان 90' + 3' (جزاء)
M. Pieringer 39'M. Breunig 74' (جزاء)
(ش١ 3-1) (ن م 4-2)

بوروسيا دورتموند v هايدينهايمالنتائج والإحصائيات,