الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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M. Beier 30'S. Guirassy 65'
بنيامين سيسكو 27'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

بوروسيا دورتموند v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,