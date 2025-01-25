الدوري الألماني
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2 - 2
ن م
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S. Guirassy 28'M. Friedl 51' (هدف عكسي)
بيتينكورت ليوناردو 65'مارفين دوسكتش 72'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

بوروسيا دورتموند v فيردر بريمنالنتائج والإحصائيات,