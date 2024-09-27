الدوري الألماني
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4 - 2
ن م
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S. Guirassy 44', 75'إيمري تشان 62' (جزاء)F. Nmecha 81'
M. Bero 16'D. de Wit 21'
(ش١ 1-2) (ن م 4-2)

بوروسيا دورتموند v بوخومالنتائج والإحصائيات,