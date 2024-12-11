دوري أبطال أوروبا
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2 - 3
ن م
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S. Guirassy 60' (جزاء), 78'
رافينيا 53'فيران توريس 75', 85'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

بوروسيا دورتموند v برشلونةالنتائج والإحصائيات,