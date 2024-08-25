الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
M. Tavernier 37'
انتوني جوردون 76'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

بورنموث v نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,