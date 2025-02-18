دوري أبطال أوروبا
team-logo
3 - 3مجم 4 - 3
ن م
team-logo
K. Akturkoglu 22'V. Pavlidis 76' (جزاء)O. Kokcu 84'
تاكومي مينامينو 32'E. Ben Seghir 51'G. Ilenikhena 81'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3)

بنفيكا v موناكوالنتائج والإحصائيات,

;