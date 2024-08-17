الدوري المصري الممتاز
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2 - 2
ن م
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W. Mohsen 59'H. Magdi 90'
محمود فضل الله شيكابالا 70'M. Nasser 75'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

بلدية المحلة v الزمالكالنتائج والإحصائيات,