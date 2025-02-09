كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 0
انتهت
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R. Hardie 53' (ضربة جزاء)
(½ 0-0) (انتهت 1-0)

بلايموث ضد ليفربولالنتائج والإحصائيات,