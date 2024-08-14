كأس رابطة المحترفين
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3 - 0
ن م
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B. Waine 62'R. Hardie 81'M. Bundu 84'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

بلايموث v تشيلتينهامالنتائج والإحصائيات,