كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 2
انتهت
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جواو جوميز 33'ماثيوس كونيا 34'
(½ 0-2) (انتهت 0-2)

بلاكبيرن روفرز ضد وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,