كأس رابطة المحترفين
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3 - 1
ن م
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F. Carvalho 17'M. Damsgaard 26'C. Noergaard 45'
B. Cooper 11'
(ش١ 3-1) (ن م 3-1)

برينتفورد v ليتون أورينتالنتائج والإحصائيات,