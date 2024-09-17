كأس رابطة المحترفين
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1 - 1جزاء 16 - 15
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ريان لدسون 35'
R. Nelson 61'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

بريستون نورث إند v فولهامالنتائج والإحصائيات,