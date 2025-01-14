كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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M. Osmajic 32', 47'
لوك بيري 40'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

بريستون نورث إند v تشارلتون أثليتكالنتائج والإحصائيات,