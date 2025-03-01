كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
انتهت
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روبي برادي 31'ميلوتين أوسماييتش 44'ويليام كين 74'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

بريستون نورث إند ضد بيرنليالنتائج والإحصائيات,