كأس الاتحاد الإنجليزي
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0 - 3
انتهت
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ماركوس راشفورد 59', 64' (ضربة جزاء)جاكوب رامزي 71'
(½ 0-0) (انتهت 0-3)

بريستون نورث إند ضد أستون فيلاالنتائج والإحصائيات,