كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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جايمي ليندساي 42'C. Taylor 95'غرانت وورد 120' + 2'
J. Bastin 64'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 3-1)

بريستول روفرز v ويستون سوبر مارالنتائج والإحصائيات,