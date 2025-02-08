كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
2 - 3
انتهت
team-logo
إيثان لايرد 1'توموكي إيواتا 40'
جو ويلوك 22', 82'كالوم ويلسون 26'
(½ 2-2) (انتهت 2-3)

برمنجهام سيتي ضد نيوكاسل يونايتدالنتائج والإحصائيات,