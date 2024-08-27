كأس رابطة المحترفين
team-logo
0 - 2
ن م
team-logo
راؤول خيمينيز 10' (جزاء)J. Stansfield 14'
(ش١ 0-2) (ن م 0-2)

برمنجهام سيتي v فولهامالنتائج والإحصائيات,