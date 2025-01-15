كأس ملك إسبانيا
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5 - 1
انتهت
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جافي 3'جول كوندي 27'رافينيا 58'فيران توريس 67'لامين يامال 75'
فيتور روكي 84' (ضربة جزاء)
(½ 2-0) (انتهت 5-1)

برشلونة ضد ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,