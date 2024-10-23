دوري أبطال أوروبا
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4 - 1
ن م
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رافينيا 1', 45', 56'روبرت ليفاندوفسكي 36'
هاري كين 18'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

برشلونة v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,