كأس ملك إسبانيا
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4 - 4
انتهت
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بيدري 19'باو كوبارسي 21'إينيغو مارتينيز 41'روبرت ليفاندوفسكي 74'
جوليان ألفاريز 1'أنطوان جريزمان 6'ماركوس يورينتي 84'ألكسندر سورلوث 90' + 3'
(½ 3-2) (انتهت 4-4)

برشلونة ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,