الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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داني ويلبيك 45'E. Ferguson 85'
R. Ait Nouri 88'M. Cunha 90' + 3'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

برايتون v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,