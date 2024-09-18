كأس رابطة المحترفين
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3 - 2
ن م
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C. Baleba 14'S. Adingra 31'F. Kadioglu 85'
غونكالو غيديز 44'T. Doyle 90' + 1'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

برايتون v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,