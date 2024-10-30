كأس رابطة المحترفين
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
S. Adingra 81'T. Lamptey 90'
كودي جاكبو 46', 63'لويس دياز 85'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

برايتون v ليفربولالنتائج والإحصائيات,