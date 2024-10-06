الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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Y. Minteh 48'G. Rutter 58'داني ويلبيك 66'
B. Johnson 23'جيمس ماديسون 37'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

برايتون v توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,