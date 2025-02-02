الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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V. Boniface 15'جيريمي فريمبونج 19'باتريك شيك 51'
G. Orban 62'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

باير ليفركوزن v هوفينهايمالنتائج والإحصائيات,