دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
فلوريان فيرتس 32'N. Tella 64'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

باير ليفركوزن v سبارتا براجالنتائج والإحصائيات,