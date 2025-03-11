دوري أبطال أوروبا
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0 - 2مجم 0 - 5
ن م
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هاري كين 52'ألفونسو ديفيز 71'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

باير ليفركوزن v بايرن ميونخالنتائج والإحصائيات,