الدوري الألماني
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3 - 2
ن م
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ليون غوريتسكا 20', 62'M. Olise 39'
M. Amoura 24', 88'
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

بايرن ميونخ v فولفسبورجالنتائج والإحصائيات,