الدوري الألماني
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2 - 0
ن م
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هاري كين 38' (جزاء)توماس مولر 78'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

بايرن ميونخ v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,