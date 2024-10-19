الدوري الألماني
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4 - 0
ن م
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هاري كين 57', 60', 80'كينجسلي كومان 89'
(ش١ 0-0) (ن م 4-0)

بايرن ميونخ v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,